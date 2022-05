Eine Ära im Rathaus in Oberthulba geht zu Ende. Im Rahmen einer Feierstunde wurde der Kämmerer Klaus Blum offiziell verabschiedet. Er tritt nach 42 Jahren in der Gemeindeverwaltung seinen wohlverdienten Ruhestand an.

Seine berufliche Laufbahn begann mit der Ausbildung zum Bürokaufmann bei der Firma Imhof in Hammelburg, die er 1978 erfolgreich abschloss. Es folgten zwei Jahre Bundeswehrzeit und eine Beschäftigung bei der Firma Heckelmann, Waldfenster bis er 1980 als Kassenverwalter im Markt Oberthulba begann.

Schon bald fiel auf, dass er ein gutes Geschick im Umgang mit Zahlen hat. Er absolvierte den Angestellten Lehrgang I und II zum Verwaltungsfachwirt. Am 1. Februar 1988 folgte die Übernahme der Bauverwaltung mit den Bereichen Bauleitplanung, Bauanträge, Grundstücksangelegenheiten, Liegenschaften, Beitrags- und Erschließungsrecht, Wegebestandsverzeichnis. In seiner Funktion als Kämmerer hatte er seit 2014 die Verantwortung über die Finanzen im Markt Oberthulba inne.

Bürgermeister Mario Götz bedankte sich im Namen des Marktes für die gute und stets zuverlässige Zusammenarbeit. Alle schätzten Blums verbindliche, freundliche, seriöse und loyale Art im Kollegenkreis.

Blum sei ein absolut guter Teamplayer gewesen, der viele Veränderungen, ob technisch oder personell aktiv begleitet habe und immer für Neues offen gewesen sei. "Voller Eifer und Power saß er bis zum letzten Tag an seinem Schreibtisch", so Götz. Geschäftsleiterin Nicole Wehner schätzte an Blum besonders sein langjähriges und herausragendes Fachwissen, von dem alle Kolleginnen und Kollegen profitierten. Sie wünschte ihm und seiner Frau Birgitt im Namen aller beste Gesundheit und viel Zeit für die Familie und Hobbies. red