Der TSV Tröster Breitengüßbach feierte vor knapp 60 Zuschauern zum Start in die neue Spielzeit der Basketball-Regionalliga einen verdienten 75:56-Heimsieg gegen die s.Oliver Würzburg Akademie.

TSV-Headcoach Johannes Laub war nach dem Spiel sehr zufrieden: "Nach fast siebeneinhalb Monaten Pflichtspielpause war es wichtig, dass wir gut in die Saison starten und für 40 Minuten diese verrückte Zeit ausblenden. Das haben wir über weite Strecken der Partie sehr gut geschafft. Natürlich gibt es noch die ein oder andere Baustelle, an der wir noch arbeiten müssen. Das ist allerdings zu diesem Zeitpunkt der Saison völlig normal."

Schlechte Wurfauswahl

Im ersten Viertel erkämpften sich die Gastgeber eine 24:16-Führung. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Güßbacher mit der aggressiveren Verteidigung der Unterfranken nicht so gut klar. Etliche Ballverluste und eine schlechte Wurfauswahl waren die Folge, wodurch der ProB-Absteiger Punkt für Punkt herankam. Jörg Dippold erlöste die Gelbschwarzen mit sechs Zählern hintereinander, doch Würzburg nutzte einige Unkonzentriertheiten der Gastgeber gnadenlos aus und kam bis zur Halbzeitpause auf 36:31 heran.

Die Kabinenansprache der beiden Coaches zeigte zu Beginn des dritten Viertels Wirkung. Neben einer bärenstarken Verteidigung zeigten die Oberfranken auch schönen Team-Basketball in der Offensive. Somit zog der TSV Tröster weg und lag vor dem Schlussabschnitt mit 58:43 in Führung. Dort machten die Güßbacher durch Kaiser, Jörg Dippold und Klaus recht zügig den Deckel auf die Partie, so dass Laub ordentlich durchwechseln konnte und auch noch die jungen TSV-Akteure einiges an Spielzeit bekamen. Dafür bedankten sich sowohl Will als auch Pflaum mit jeweils zwei Zählern. Am Ende stand dann ein völlig verdienter 75:56-Heimsieg auf der Anzeigetafel. Der TSV Tröster ist am kommenden Wochenende spielfrei. fd TSV Tröster Breitengüßbach: Dippold (19/1 Dreier), Fuchs (13/1), Engel (11/3), Kaiser (9/1), Klaus (7/1), Reichmann (6/1), Nieslon (4), Hubatschek (2), Pflaum (2), Will (2), Hockgeiger, Wagner