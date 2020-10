In der Bezirksversammlung Unterfranken des Bayerischen Städtetags dieser Tage in Schweinfurt wurde Erster Bürgermeister Günther Werner, Haßfurt, zum Bezirksvorsitzenden der kreisangehörigen Verbandsmitglieder in Unterfranken gewählt. Günther Werner, Vertreter der Wählergemeinschaft Haßfurt (Freie Wähler), tritt als Bezirksvorsitzender die Nachfolge von Bürgermeister Paul Kruck, Karlstadt, an, wie die Stadt Haßfurt am gestrigen Freitag mitteilte.

Oberbürgermeister Sebastian Remele, Schweinfurt, wurde als Bezirksvorsitzender der kreisfreien Verbandsmitglieder in Unterfranken wiedergewählt.

Die Vorsitzenden der Bezirksversammlung üben ihr Amt gleichberechtigt aus: Ein Oberbürgermeister einer kreisfreien Stadt und ein Stadtoberhaupt einer kreisangehörigen Stadt oder Gemeinde stehen gleichberechtigt an der Spitze der Bezirksversammlungen. Die Bezirksvorsitzenden sind die Ansprechpartner für die Mitglieder im Regierungsbezirk und sie repräsentieren den den Angaben zufolge den Verband bei regionalen Anlässen. In jedem der sieben Regierungsbezirke im Freistaat Bayern treffen sich die Mitglieder des Bayerischen Städtetags zweimal pro Jahr zu ihren Bezirksversammlungen. Dort behandeln sie regionalspezifische Anliegen und diskutieren über aktuelle kommunalpolitische Grundsatzfragen.

Die Gremien des Bayerischen Städtetags werden jeweils nach den Kommunalwahlen alle sechs Jahre neu gebildet. red