Die Situation in den Pflegeheimen ist momentan nicht einfach. Deswegen hat der katholische Pfarreienverbund Kulmbach Stadt und Land eine Grußkartenaktion zum Valentinstag ins Leben gerufen. Wer mitmachen möchte, kann vorgefertigte Grußkarten in den Kirchen St. Hedwig und Unsere Liebe Frau (beide Kulmbach), St. Marien (Thurnau) und St. Maternus (Motschenbach) tagsüber abholen und zu Hause nach Lust und Laune fertig bemalen oder gestalten. Auch für einen persönlichen Gruß oder Wunsch ist Platz.

Die fertigen Karten werden dann bis 10. Februar in den Kirchen gesammelt und vom Team des Pfarreienverbunds rechtzeitig zum Valentinstag an alle Pflegeeinrichtungen in Kulmbach, Mainleus, Thurnau und Neudrossenfeld ausgeliefert. Dort freut man sich schon auf die guten Worte und lieben Gedanken für die Senioren.

Für Grußkartenschreiber entstehen keine Kosten; Abholung und Rückgabe erfolgt kontaktlos in den Gotteshäusern. Für weitere Informationen steht Pastoralreferentin Eva Maria Steltenkamp-Hüsser gerne per E-Mail zur Verfügung: eva-maria.steltenkamp-huesser@erzbistum-bamberg.de. red