Für etwas mehr Gemütlichkeit und weihnachtliche Stimmung in dieser durch die Corona-Pandemie getrübten Zeit sorgt ein auffälliger Adventsgruß. Gut sichtbar von der B 505 aus ragt ein knapp acht Meter hoher Weihnachtsbaum aus dem Industriegebiet in Hirschaid hervor. Aufgestellt wurde er von einem Logistik-Unternehmen auf dessen Firmengelände. "Wir haben diesen Stellplatz bewusst gewählt, um auch den vorbeifahrenden Autofahrern und Berufskraftfahrern einen Blick auf den beleuchteten Christbaum und damit etwas weihnachtliche Stimmung zu ermöglichen", erklärt der Geschäftsführer Karsten Hillebrand. Am Samstag war der Baum mit einem Lkw und Kran in das vorbereitete Fundament gestellt und danach noch mit Lichterketten geschmückt worden. Foto: privat