"Vom Eise befreit sind Strom und Bäche" - der Auftakt von Goethes berühmtem Osterspaziergang im "Faust". Schwärmerisch werden darin das erwachende Leben, Natur, Freiheit und Geselligkeit gepriesen. Doch buntes Getümmel und grünendes Hoffnungsglück mögen sich bei uns heute nicht nicht einstellen. Der Lockdown ist wie ein immerwährender Winter, und die Angst, dass es noch kälter werden könnte, liegt wie Eis auf dem Leben.

Heiter und unbeschwert ist der Spaziergang oben auf dem Bild. Das Kleindiorama ist Carl Spitzwegs "Der Sonntagsspaziergang" (1841) nachgebildet, einem der berühmtesten Gemälde des Biedermeierkünstlers. Es ist das Urbild aller Spazierlust: In trautem Familienkreis und vertrauter Geh-Ordnung marschiert man hinaus in die Natur. Vorneweg zieht das Familienoberhaupt, das kleine Töchterchen an der Hand.

Leger hat sich Papa, der die ganze Woche sittsam und diszipliniert sein muss, am Sonntag mal gekleidet. Den Rock hat er in der Hitze über die Schulter geworfen. In bester Laune balanciert er seinen Zylinder auf dem Spazierstock als wäre er Stadtführer einer Touristengruppe heute. Im Gänsemarsch folgen die weiteren Familienmitglieder, zunächst die Gattin, danach die ältere Tochter, schließlich die Tante.

Im Gleichklang mit Papa halten die Damen ihre Sonnenschirme gegen die Blendung hoch. Selbstverständlich wissen sie auch draußen in Gottes freier Natur, was schicklich ist. Nur der kleine Bub darf ausbrechen, er fängt Schmetterlinge mit einem Netz.

Das Diorama, im Unterschied zum Bild dreidimensional, hat seinen eigenen Reiz. Die Gruppe wird räumlich erlebbar zwischen dem bunten Feld im Vordergrund, dem Abfall zum Fluss und dem sanft gewellten Hügelland mit dem Kirchlein im Hintergrund. Vielleicht vermag die entzückende Biedermeier-Miniatur dazu inspirieren, es selbst mal einen Sonntagsspaziergang hinauf auf die Burg zu versuchen, wenn Corona schwächelt. Mit oder ohne Zylinder und mit welchem Familienanhang auch immer.

In der nächsten Folge geht es um Preußens tollkühnes Fräulein.