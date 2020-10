Die katholische Landvolkshochschule Feuerstein bietet in Kooperation mit der KEB einen "Zen Meditation Aufbaukurs", von Dienstag, 10. November, bis Donnerstag, 15. November. Die Zen-Meditation-"Zazen" ist eine Form der ungegenständlichen Meditation: das aufrechte und bewegungslose Sitzen in Stille. Die Kurse führen in die Grundlagen der Übungspraxis ein und vertiefen diese. Ein Zen-Kurs wird in durchgängigem Schweigen gehalten. Alles Zerstreuende und Ablenkende - sich unterhalten, Smartphone benutzen, Fernsehen und Zeitung lesen - soll für diese Zeit unterlassen werden. Man lässt sich selbst in jeder Hinsicht in Frieden. Dadurch kommt das ständige innere Beschäftigtsein schließlich zur Ruhe; Körper und Geist können sich regenerieren. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 27. Oktober, möglich. Die Kosten betragen 460 Euro pro Person und enthalten die Kurskosten, Übernachtung und Vollverpflegung in Bio-Qualität (EG-Kontrollnummer DE-ÖKO-006). Nähere Informationen unter Katholische Landvolkshochschule Feuerstein, Ebermannstadt, Telefonnummer 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red