Grünes Licht für Neubau

Persönlich übergab Landrat Christian Meißner in dieser Woche den Vorbescheid für den Neubau der Bauabschnitte 1 und 2 an Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm. Mit diesem Vorbescheid signalisiert das Landratsamt Lichtenfels grünes Licht für das Vorhaben und die spätere Baugenehmigung. "Mit dem Neubau und der Erweiterung des Bezirksklinikums Obermain investiert der Bezirk nicht nur in die Stärkung des Standorts Kutzenberg und sichert damit wichtige Arbeitsplätze. Er stärkt damit die gesamte Gesundheitsregion Obermain und die Gesundheitsversorgung in ganz Oberfranken. Das wird sich auf Dauer auszahlen", meinte Landrat Meißner.

136 Millionen Euro

"Rund 136 Millionen Euro investiert der Bezirk in Neubau und Modernisierung der Kliniken in Kutzenberg. Diese Investition des Bezirks war absolut und dringend erforderlich - nicht zuletzt, weil die Kliniken des Bezirks zu den Pflichtaufgaben des Bezirks gehören. Die medizinische Versorgung unserer Bürger in der Region ist eine wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge und muss auch in der Zukunft wohnortnah und optimal gewährleistet sein. Dass der Bezirk dieses Jahrhundertprojekt auf den Weg gebracht hat, ist ein richtiger und wichtiger Schritt."

Bezirkstagspräsident Henry Schramm stellte heraus: "Mit der Erteilung des baurechtlichen Vorbescheids für unsere Neubaumaßnahme am Bezirksklinikum Kutzenberg können wir nun den ersten Schritt in unserem ,Klinik-Investitionsprogramm‘ gehen, um unsere Einrichtungen fit für die Zukunft zu machen - hierzu investieren wir in den nächsten Jahren insgesamt rund 540 Millionen Euro. Mit der Investition von rund 136 Millionen Euro stärken wir den Standort Kutzenberg und möchten dadurch auch ein positives Zeichen für diese Region setzen."

Baubeginn im Herbst 2021

Der Bezirkstag hat das Bauinvestitionsprogramm für die Kliniken mit einem Volumen von 540 Millionen Euro im Jahr 2019 beschlossen. Der Neubau des Klinikums Obermain in Kutzenberg stellt mit einer Investitionssumme von 136 Millionen Euro - rund 86 Millionen Euro für den ersten, 50 Millionen Euro für den zweiten Bauabschnitt - in dem Programm eine der größten Baumaßnahmen des Bezirks Oberfranken dar. In der Kabinettssitzung vom 9. Juli 2019 wurde der Neubau in Kutzenberg in das bayerische Krankenhausbauprogramm 2020-2023 aufgenommen. Demnach wird der Freistaat Bayern für den ersten Bauabschnitt 59,02 Millionen Euro bereitstellen. Dieser umfasst die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, der zweite die Somatik, inklusive des medizinischen Versorgungszentrums. Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt ist im Herbst 2021 geplant. red