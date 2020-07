Grünes Licht für den Haushalt

Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat Wattendorf den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Jahr 2020. Der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 wurde in der Sitzung ausführlich beraten. Zugestimmt hat das Gremium einem Antrag der Musikkapelle Wattendorf auf Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 1900 Euro. Wie Bürgermeister Thomas Betz mitteilte, wird das Rathaus in Wattendorf momentan wieder von der Kreismusikschule genutzt.

Die Gemeinde Wattendorf hat zusammen mit den Gemeinden Königsfeld und Stadelhofen und der Stadt Scheßlitz ein Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept auf den Weg gebracht. Der im Herbst 2019 gegründete Verein Region Jura-Scheßlitz ist in der Hauptsache für die Umsetzung der Maßnahmen zuständig. Zum 1. Mai 2020 wurden zwei sogenannte Umsetzungsbegleiter eingestellt. Der Verein finanziert sich über die Mitgliedsbeiträge der Kommunen. Die Hälfte der Kosten wird zu gleichen Teilen auf die vier Gemeinden umgelegt. Die andere Hälfte wird nach Einwohnern auf die Gemeinden verteilt, wobei die Einwohner des Stadtbereiches Scheßlitz unberücksichtigt bleiben. Für die Umsetzungsbegleitung wird vom Amt für Ländliche Entwicklung ein Zuschuss in Höhe von 75 Prozent gewährt. Förderfähig sind jährlich maximal 90 000 Euro. Aufgrund der vorläufigen Personal- und Sachausgaben vom 1.Mai bis -31. Dezember 2020 errechnet sich somit ein (vorläufiger) Mitgliedsbeitrag 2020 in Höhe von 11 000 Euro. Der Gemeinderat hat die Auszahlung des Mitgliedsbeitrags 2020 an den Verein Region Jura-Scheßlitz in dieser Höhe genehmigt. red