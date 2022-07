Viele Abweichungen gab es bezüglich eines Bauantrages der Eheleute Gisela und Rudolf Wihl: Das Paar möchte in Kupferberg auf dem Grundstück mit der Flurnummer 342/11 ein Einfamilienwohnhaus mit Garagen errichten. Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze soll das Grundstück 2,57 Meter abgegraben werden. Problem dabei: Laut des gültigen Bebauungsplanes "Am Schieferberg" sind Abgrabungen nur bis zu höchstens einem Meter zulässig. Außerdem planen die Bauherren ein Walmdach anstelle eines Satteldaches. Bürgermeister Harald Michel (UKW) erklärte, dass die Abgrabung nötig sei, um das Grundstück von der Seite zu erschließen. Auch in anderen Gemeinden - beispielsweise in Untersteinach - gäbe es solche Lösungen. So stimmten alle Räte dem Vorhaben zu.

Ebenfalls grünes Licht gewährten die Mitglieder des Stadtrates für eine Nutzungsänderung einer Halle im Torhausweg 12. Bauherr Mario Rucker möchte eine Zentralheizung einbauen. Äußerlich ändert sich nichts am Baukörper.

Bei der Stadtratssitzung informierte Bürgermeister Harald Michel die Öffentlichkeit, dass die Absturzsicherung am Bauhof an die Firma Unkauf GmbH aus Ködnitz vergeben worden ist. Den Auftrag für die Podestarbeiten an der Leichenhalle hat die Firma Wagner aus Mainleus bekommen. Die Sitzung ging mit der Feststellung der Jahresergebnisse für die Jahre 2016 und 2017 zu Ende. Die örtliche Prüfung hat keine Beanstandung ergeben. so