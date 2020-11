Im Umfeld des Hallenbades in Ebern soll es in Zukunft grünen und blühen. Damit dies gelingt, wurde in einer Gemeinschaftsaktion von Grünpflegebetrieb des Kreises Haßberge und der Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule das fertiggestellte Umfeld des Hallenbades intensiv bepflanzt, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte.

Zum Zuge kamen dabei stattliche Baumarten wie Stadtbirne, Blauglockenbaum, Marone und Zerreiche. Ergänzt wurden die Bäume durch einige stressresistente Klimasträucher wie Sommerflieder, Perückenstrauch sowie Hibiskus und heimische Wildsträucher wie Hartriegel, Sanddorn, Hecht- oder Bibernell-Rose.

Die 20 Schüler der fünften Klasse mit ihrer Lehrerin Barbara Friedrich nahmen sich der Aufgabe mit großem Tatendrang an. Wer hat schon die Möglichkeit, das angrenzende Schulumfeld mit Zukunftsbäumen und Sträuchern zu bepflanzen? Die Pflanzung der zahlreichen Gehölze stellte eine große Herausforderung dar, da teilweise große Löcher auszuheben und die Pflanzen in der richtigen Höhe zu setzen waren.

Fachkundige Erläuterungen zu den hitzeresistenten Baumarten, aber auch zur fachgerechten Pflanzung erhielten die Realschüler von Kreis-Gartenfachberater Guntram Ulsamer, der die Pflanzung vorbereitete und mit den Mitarbeitern des Grünpflegebetriebes anleitete.

Die Realschüler freuen sich nach den Angaben der Behörde schon jetzt auf die Pflanzaktionen im Frühjahr, wenn dann das Außengelände der Realschule nach seiner Generalsanierung auch eine naturnahe Gestaltung und zukunftsweisende Bepflanzung erhalten soll. red