Die Mitglieder der Grünen-Fraktion haben sich wieder einmal mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auseinandergesetzt. Trotz eines hervorragend ausgearbeiteten Nahverkehrsplans sei die Auslastung des ÖPNV unbefriedigend, heißt es dazu in einer vom Klaus Bartels unterzeichneten Pressemitteilung.

Es sei wohl vor allem der ländlichen Struktur geschuldet, dass große Busse fahren, in denen nur wenige Fahrgäste sitzen. Nebenbei würden für den ÖPNV große Summen an Steuergeldern eingesetzt. Die Bürgerbusse seien leider - wie zuletzt in Neudrossenfeld - monatelang ohne einen einzigen Mitfahrer unterwegs.

Brandaktuelle Maßnahme

"Offensichtlich reichen diese Maßnahmen nicht aus, um den Individualverkehr zu reduzieren. Andererseits ist die Verminderung des Individualverkehrs unverzichtbar zur Erreichung der Klimaziele, mithin eine brandaktuelle Aufgabe auch in der kommunalen Selbstverwaltung", so Bartels.

Anders als in Ballungsräumen sei die Struktur der Verkehrswege auf dem Land sehr individuell geprägt. Kostenmindernde Sammeltaxis und Rufbussysteme seien sicherlich richtige Ansätze, "aber eben auch vergleichsweise teuer für Nutzer und Betreiber und immer noch nicht richtig flexibel". Auch die Mitfahrbänke hätten meist nicht den gewünschten Erfolg.

Grünen-Kreisrat Klaus Bartels bittet daher um einen Beschluss des Kreistags Kulmbach, die in den Nahverkehrsplan des Landkreises bereits eingebundene Mitfahrzentrale zu bitten, ihre auf den Kreis bezogenen Dienste auch per App verfügbar zu machen. Diese App sollte einfach zu bedienen und sehr spontan einsetzbar sein.

"In einem fröhlichen Sommer"

Des weiteren solle die Mitfahrzentrale darum ersucht werden, zusammen mit der Verwaltung des Landkreises eine unkomplizierte aber verifizierbare Registrierung der hier angemeldeten Nutzer zu ermöglichen, um eventuell auftretenden rechtlichen Bedenken entgegen zu treten.

Die Dienste sollten weiterhin für den Nutzer kostenfrei bleiben. Die Fahrtkostenbeteiligung sollte über einen freiwillig zu zahlenden Empfehlungswert pro Kilometer angesetzt werden. Eventuell zusätzlich entstehende Kosten sollte der Landkreis übernehmen.

Der Landkreis, so Bartels, sollte die Einführung der App zu einem geeigneten Zeitpunkt - "also nach Corona, möglichst in einem fröhlichen Sommer" - mit einer größeren Werbekampagne unterstützen. In einem Wettbewerb sollte die Gestaltung eines Auto-Aufklebers ausgeschrieben werden. Als Motto schlagen die Grünen "Kulmbach miteinander voran" vor. red