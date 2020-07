Grüne und "Zukunft" kooperieren

Einen weitreichenden Schritt zur Zusammenarbeit haben die Grünen und Zukunft für Kemmern (ZfK) getan. Die erste Gemeinderatssitzung sei für beide Gruppierungen äußerst enttäuschend verlaufen, heißt es in der Pressemitteilung. Ein für die nächsten Jahre möglicherweise dauerhaft stabiles, parteipolitisch motiviertes Abstimmungsverhalten sei nicht erkennbar gewesen, zudem sei eine Geschäftsordnung verabschiedet worden, die Transparenz und Bürgerbeteiligung eine herbe Absage erteilt. Nun habe man sich Gedanken machen müssen, wie man trotz der schwierigen Voraussetzungen die in Kemmern dringend notwendigen Weichenstellungen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Dorfentwicklung in die Wege leiten könne. Deshalb hätten beide Seiten beschlossen, die gemeinsame Fraktion ZfK/Grüne zu gründen, von der sie sich eine Reihe von Vorteilen erhoffen. Erstens können nun Anträge in Fraktionsstärke eingereicht werden, zweitens können über öffentliche Fraktionssitzungen mehr Bürger thematisch erreicht werden und drittens können erklärungsintensive Anliegen schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung erläutert und vorgestellt werden. Sprecher der neuen Fraktion ist Jochen Gottwald (ZfK), sein Stellvertreter ist Oliver Dorsch (Grüne). Die erste öffentliche Sitzung soll über Internet und Schaukasten bekanntgegeben werden. red