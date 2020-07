Grüne setzen auf bewährtes Team und bekannte Ziele

Von einem aus ihrer Sicht erfolgreichen Jahr berichteten die Hemhofener Grünen bei ihrer Mitgliederversammlung, die in der vergangenen Woche im Bürgertreff Hemhofen stattfand: Interessante politische Veranstaltungen, die engagierte Arbeit der grünen Gemeinderäte und ein lebendiger Wahlkampf zur Kommunalwahl 2020 hätten dem Ortsverband mit 19,5 Prozent einen stattlichen Wahlerfolg und zwei zusätzliche Mandate im Gemeinderat beschert.

Das Interesse der Bürger an den Themen und Positionen der Grünen in Hemhofen spiegele sich auch in den stetig zunehmenden Anmeldungen für den Newsletter des Ortsverbands wider (Anmeldung unter hemhofen@gruene-erlangen-land.de), berichtete Ortsverbandssprecher Alois Meißner.

Bei den Vorstandswahlen wurde das bisherige Team bestätigt und für weitere zwei Jahre gewählt: Alois Meißner (Sprecher des Ortsverbands), Tanja Wulff (Schriftführerin) und Monika Rosiwal-Meißner (Kassiererin). Auch die Zielsetzungen wurden fortgeschrieben: transparente, bürgerorientierte Gemeindepolitik, kritisch-konstruktive Opposition im Gemeinderat, Einsatz für Klimaschutz, Energiewende und eine neue, nachhaltige Mobilität. red