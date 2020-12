Der Kreisverband Haßberge von Bündnis 90/Die Grünen hat die Entscheidung der Verkehrsbehörde kritisiert, in der Hauptstraße von Trossenfurt in der Nähe der Grundschule auf eine Tempo-30-Zone zu verzichten. Das geht aus einem Schreiben der Grünen-Sprecherin Margit Pickel-Schmitt an unsere Redaktion hervor.

Nachdem die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen des Gemeinderates Oberaurach einen Antrag auf eine Tempo-30-Zone im Bereich der Grundschule Trossenfurt gestellt hatte, sei unlängst von der Verkehrsbehörde des Landkreises eine Fahrzeugzählung durchgeführt worden, schildert die Sprecherin. Die Behörde kam nach ihren Angaben zum Ergebnis, keine Geschwindigkeitsbegrenzung zu genehmigen mit der Begründung, die Anzahl der Fahrzeuge reiche nicht aus. Des Weiteren handle es sich um eine Staatsstraße,weshalb eine Tempo-30-Zone nicht möglich sei. Der dritte und letzte Punkt, an dieser Stelle sei bisher noch nie etwas passiert, "ist für mich am wenigsten nachvollziehbar. Ich frage mich, was ist eigentlich ein Menschenleben wert? Muss denn erst jemand verletzt werden oder Schlimmeres passieren? Durch die Ablehnung sind unsere Bürger/innen weiterhin stark gefährdet, und wenn eines Tages ein Unfall passiert, haben es alle vorher gewusst...", heißt es im Schreiben der Grünen-Sprecherin, die eine Oberauracherin ist. red