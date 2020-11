Der Ortsverband Knetzgau von Bündnis 90/Die Grünen und die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat Knetzgau haben einen Brief an den Landrat und die Mitglieder des Kreistag-Ausschusses für Kultur, Tourismus, Sport und regionale Entwicklung des Landkreises Haßberge geschrieben. In diesem Brief, der der Redaktion vorliegt, rufen die Grünen die Entscheidungsträger dazu auf zu erklären, welche Form der Unterstützung die Vereine vonseiten des Landkreises noch erwarten können in der schwierigen Corona-Lage, die die Vereine trifft.

Wesentliche Säule

Die Vereine, die eine wesentliche Säule des öffentlichen Lebens in den Dörfern und Kommunen darstellen, seien Leidtragende der aktuellen Situation, schreiben die Grünen. "Viele Menschen haben uns schon angesprochen und erhoffen sich einfach mehr Unterstützung für die Vereine vonseiten der Politik", heißt es in dem Brief.

Und weiter: "Unsere Vereine sind das Rückgrat des sozialen Lebens. Sie zeichnen sich durch eine besondere Vielfalt aus. Sie bieten dabei nicht nur ihren Mitgliedern die Möglichkeit, Sport zu betreiben oder ihren Hobbys und Interessen nachzugehen. Vielmehr sorgen die Vereine auch mit den von ihnen ausgerichteten Feierlichkeiten und Veranstaltungen dafür, dass Menschen zusammenkommen können und ein örtliches Gemeinschaftsleben überhaupt erst möglich ist. Von unschätzbarem Wert ist auch die soziale Arbeit, die unsere Vereine leisten - etwa wenn es um die Integration Geflüchteter geht oder darum, Kindern und Jugendlichen eine sinnstiftende Freizeitbeschäftigung anzubieten und ihnen wichtige Werte zu vermitteln.

Leider scheint es, dass die Vereine bei Unterstützungsleistungen des Staates in der Coronakrise eher vergessen werden. Dabei sind die finanziellen Einbußen für viele Vereine erheblich, denn auch ihnen sind in der Corona-Zeit viele Einnahmequellen weggebrochen, auf die sie dringend angewiesen sind. Durch den neuerlichen Teil-Lockdown ist davon auszugehen, dass sich die Situation weiter verschlimmern wird." Soweit das Schreiben der Grünen in wesentlichen Auszügen. red