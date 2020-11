Rasant steigende Fallzahlen, rund drei Viertel der Infektionen sind nicht mehr zuzuordnen oder aber jüngst die Meldung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die in wenigen Wochen einen neuen Höchststand an Intensiv-Patienten erwartet. Die Konsequenz: erneute Kontaktbeschränkungen, Schließungen von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

Dazu Christian Zwanziger, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Erlangen: "All die vorbildlichen Hygienekonzepte und individuellen Schutzmaßnahmen können derzeit einfach nicht mehr ihre volle Wirkung entfalten. Es ist aus meiner Sicht bedauerlich, dass es der Söder-Regierung nicht gelang, das Leben mit der Pandemie in Bayern und deutschlandweit so zu organisieren, dass auf den erneuten Lockdown verzichtet werden kann. Aber das ist vergossene Milch - wir müssen dennoch handeln."

Die Grüne Landtagsfraktion hat ihre grundsätzliche Unterstützung für die erneuten Kontaktbeschränkungen und gleichzeitig Felder, in denen Handlungsbedarf besteht, in einem Dringlichkeitsantrag eingebracht. Wichtig sei, dass die nächsten Wochen auch von der Staatsregierung genutzt würden, um politische Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen aus Erlangen und Erlangen-Höchstadt. Beispielsweise fordern die Grünen eine bessere Kontaktnachverfolgung oder aber Maßnahmen, die die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen verhindern, wie ausreichendes Schutzmaterial.

Schutz der Schwächeren

Katharina Grammel, Mitglied des Kreisvorstandes der Grünen Erlangen-Stadt, begrüßt das Versprechen, alles zu tun, um Schulen und Kindertagesstätten offen zu halten. Aber sie erwarte, "dass alle politisch Verantwortlichen den Worten endlich Taten folgen lassen: intelligente Testkonzepte für Schulen und Tagesstätten, Unterstützung durch pädagogische Konzepte, die Abstandhalten ermöglichen, Lüftungskonzepte, technische Ausstattung oder beispielsweise die unbürokratische Freigabe von größeren Räumen".

Manfred Bachmayer, stellvertretender Landrat im Landkreis Erlangen-Höchstadt, stellt den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt. "Aus meiner persönlichen Sicht", so Bachmayer, "ist der Schutz der Schwächeren in unserer Gesellschaft, wie Kinder und älterer Menschen, durch Maskentragen eine wichtige Aufgabe für alle".

Zwanziger pocht weiter auf parlamentarische Kontrolle. Die Grünen haben dem Landtag daher ein Bayerisches Corona-Maßnahmengesetz vorgelegt. Der Gesetzentwurf ließe der Staatsregierung Handlungsspielraum, um schnell, flexibel und effektiv auf die Entwicklung reagieren zu können. Gleichzeitig würden wesentliche Entscheidungen über Grundrechtseingriffe durch die Volksvertretung getroffen werden. red