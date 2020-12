Ein bislang unbekannter Schmierfink war in Großheirath unterwegs und beschädigte die Unterführung an der Bundesstraße 4 durch Graffiti. Die Tatzeit kann bereits einige Wochen zurückliegen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit.

Am Montagmittag nahmen die Polizisten das Werk des Unbekannten in den Farben Schwarz, Gelb und Grün ins Protokoll auf. Er hatte sowohl einen Schriftzug als auch einen Smiley an die Fassade der Unterführung an der B 4 gesprüht. Anfang Dezember war noch kein derartiger Schaden, der mit rund 500 Euro beziffert wird, festzustellen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09561/6450 entgegen. pol