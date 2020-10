Der 25. Abt-Degen-Lauf in Zeil am Main stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, sodass trotz guter Laufbedingungen nur 170 Läufer am Start waren. Darunter waren mehrere Athleten aus dem Leichtathletikkreis Oberfranken West. Die elf Kilometer lange Strecke verlangte den Teilnehmern einiges ab, denn der Lauf war geprägt von steilen Anstiegen durch die umliegenden Weinberge mit Start und Ziel in Zeil. Gesamtvierter und Sieger der M30 wurde Christian Gründel vom TSV Staffelstein in 40:57 Minuten. Der Gesamtsieger Rene Amtmann (TSV Thüngersheim) benötigte 39:19 Minuten. Vielstarter Berthold Wolf (TS Lichtenfels), einziger Starter der Altersklasse M75, brauchte 1:14:50 Stunde.

Eva Lang vom TSV Staffelstein landete in der WHK hinter Jana Seel (Jena, 51:31 Minuten) auf dem zweiten Platz (53:03 Minuten).

Weitere Platzierungen von Läufern des TSV Staffelstein: 34. (7. M50) Jochen Pfeiffer, 41. (7. M30) Michael Hümmer, 67. (4. M55) Bernhard Hümmer 68. (12. M40) Bernd Geber, 105. (11. M30) Paul Kiesler. Auch Frank Degner 141. (14. M50) und Roland Pfeuffer 157. (12. M55) vom SV Schottenstein nahmen am Lauf teil. uz