Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für Seßlach, die Kreuzung vor dem Hattersdorfer Tor. Nach heutigen Maßstäben ist sie aber auch ein Gefahrenpunkt. Der soll nun entschärft werden. Aus der Kreuzung soll ein kleiner Kreisverkehr werden. Offizieller Begriff: "Mini-Kreisverkehrsplatz, sprich Mini-KVP). Dazu wird aus dem Knoten- ein Sperrpunkt.

An der Kreuzung ist neben der Stadt Seßlach auch der Landkreis Coburg beteiligt, denn die Kreisstraße 16 kreuzt dort die Staatsstraße 2204. Das Staatliche Bauamt Bamberg beginnt nun am Montag mit den Straßenbauarbeiten zum Kreuzungsumbau, der zu einer wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der Verkehrssicherheit für notwendig befunden wurde.

Gebäude abgerissen

Der ursprüngliche Kreuzungsbereich war nach Einschätzung der Planer zu eng und unübersichtlich, die Gehwege waren zu schmal oder fehlten teilweise ganz. Damit der Umbau möglich wird, wurde das unmittelbar an der Einmündung der Kreisstraße in die Staatsstraße stehende Eckgebäude gekauft und im vergangenen Sommer abgebrochen. So entstand genug Platz, damit eine Kreuzungsänderung möglich wird. Bevor mit den Straßenbauarbeiten begonnen werden kann, müssen alle Ver- und Entsorgungsleitungen im Kreuzungsbereich umgelegt beziehungsweise erneuert werden. An zwei Kellern sind Sicherungsmaßnahmen notwendig.

Überfahrbare Mittelinsel

Die Kreuzung wird dann eben zu einem Mini-Kreisverkehrsplatz mit einem Außendurchmesser von 22 Metern umgebaut. Bei solchen kleinen Kreisverkehrsplätzen ist die Mittelinsel überfahrbar, damit auch große Fahrzeuge dort abbiegen können. Die Gehwege werden so verbreitert und ergänzt, wie es heutigen Vorschriften dafür entspricht.

In den drei Ästen der Staatsstraße 2204 und der Kreisstraße CO 16 werden Fußgängerquerungshilfen angelegt. Die Stadt Seßlach erneuert die Straßenbeleuchtung im gesamten Kreuzungsbereich.

Alle Arbeiten können nur unter Vollsperrung des Kreuzungsbereichs durchgeführt werden und dauern voraussichtlich bis in den Herbst 2021. Für den überörtlichen Verkehr wird eine großräumige Umleitung eingerichtet; der örtliche Pkw-Verkehr wird kleinräumig innerorts umgeleitet.