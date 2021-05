Joseph Schirmer hat in Neudrossenfeld seine Erstkommunion gefeiert. Da die Kirche St. Marien sehr klein ist, konnten nur die engsten Verwandten am Gottesdienst teilnehmen. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ute Caspar Gundel überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. Kaplan Florian Sassik und Pastoralreferentin Bärbel Janzing rieten dem Kommunionkind, sich an Petrus ein Beispiel zu nehmen, der ganz auf Jesus vertraut habe. Das Ehepaar Kaim sorgte für eine gelungene musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. red