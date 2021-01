Ein Arbeiter, der in der Mainstraße in Nedensdorf tätig war, hörte am Dienstag gegen 9 Uhr mehrere Hilferufe. Sie kamen aus Richtung Mittelsee. Daraufhin wurden verschiedene Rettungseinheiten alarmiert, was letztendlich ein Großaufgebot nach sich zog. Hubschrauber flogen die Seen mitsamt den Uferbereichen ab, während am Boden ebenfalls gesucht wurde. Die intensive Absuche des Mainufers, des Mittelsees und Ostsees ergab zunächst keine Hinweise. Dann konnte eine Einbruchstelle am Uferbereich des Ostsees entdeckt werden, weswegen sich die Suche hierauf konzentrierte.

Bei der Befragung von Anwohnern wurde herausgefunden, dass an der Angerhütte ein Mann auf dem stark vereisten Weg gestürzt war und nicht mehr aufstehen konnte, woraufhin er um Hilfe rief. Dem 67-Jährigen kamen Anwohner zu Hilfe. Da kein Rettungsdienst verständigt wurde, blieb dieser Vorfall zunächst unbekannt, weswegen weiterhin im Seebereich von einem Unglücksfall ausgegangen wurde, berichtet die Polizei. red