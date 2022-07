Bei Bauanträgen zeigen der Bad Bockleter Gemeinderat ebenso wie die Gemeindeverwaltung in den meisten Fällen größtes Wohlwollen und auch Bereitschaft, bei beantragten Befreiungen von allzu engen Vorgaben der oft veralteten Bebauungspläne ein Auge zuzudrücken. Dies gilt umso mehr, wenn Bauherren neuen Wohnraum schaffen.

"Es kann uns nichts Besseres passieren", meinte Bürgermeister Andreas Sandwall bei der Beratung des Antrags über den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit fünf Wohneinheiten durch die Bad Kissinger MSZ-Projektbau GmbH an der Straße Kleinfeldlein. Ist dieses Vorhaben aus Sicht der Gemeinde an sich begrüßenswert, waren allerdings einige Befreiungen zu genehmigen. So will der Bauherr statt vorgeschriebener zwei Geschosse plus Dach ein dreigeschossiges Gebäude in moderner Bauweise mit Flachdach errichten.

Auf Anmerkungen der Räte zum modernen Baustil des Bauvorhabens, der sich doch etwas vom eher traditionellen Umfeld unterscheidet, entgegnete Bauamtsleiterin Tatjana Büttner, dass es sich bei diesem Vorhaben um denselben Planer handelt, der bereits auf dem Nachbargrundstück ein ähnliches Gebäude errichtet hat. "Das jetzt geplante ist etwas kleiner." Da die Nachbarn ihre Einwilligung schon gegeben hatten, von den acht vorgeschriebenen Pkw-Stellplätzen fünf auf dem Grundstück eingeplant sind und die fehlenden drei finanziell abgelöst werden, stimmte der Rat zu.

Moderne Bauweise im Altort

Ohne jede Diskussion wurde der Antrag der Wolf-Haus GmbH (Gefäll) für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten in der Straße "Am Hofacker" genehmigt. Dasselbe gilt für den Antrag zur Errichtung eines Dreifamilienhauses in der Steinacher Kreuzbergstraße. Hier wollen die Bauherren das Dachgeschoss ihres Einfamilienhauses sowie die Garage abreißen und das Erdgeschoss zu einem Dreifamilienhaus mit Flachdach aufstocken. Entlang der Straße sei keine einheitliche Bebauung zu erkennen, begründete Büttner die Genehmigungsfähigkeit dieses Vorhabens. "Um den Altort weiterhin zu beleben, sollte auch dort die Möglichkeit geschaffen werden, die moderne Bauweise zu ermöglichen und somit diese Grundstücke attraktiv zu gestalten", hieß es in der Beschlussvorlage. Die Nachbarn haben zugestimmt, der Gemeinderat auch. ksvd