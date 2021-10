In Würzburg fanden die "Highlights der Physik" statt. Erstmals in diesem Jahr mit einem Online-Kinderprogramm. An diesem nahmen auch die Vorschulkinder vom Kliegl-Kindergarten teil. Im Vorfeld konnten sich die Kindergärten anmelden und für eine Experimentierbox bewerben. Eine der 100 Boxen gelangte so nach Bad Kissingen.

Fünf Tage lang gab es morgens auf dem Youtube-Kanal der Highlights ein neues Theaterstück. Verschiedene Schauspieler zeigten den Kindern im Rahmen einer Geschichte unterschiedliche Experimente, erklärten naturwissenschaftliche Phänomene und regten die Kinder zum Mitmachen an. Alle Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache und lernte so spielerisch viel Neues. Warum gibt es Tag und Nacht, was ist der Unterschied zwischen Planeten und Sternen, wo kommt Energie her, wie geht das mit der Schwerkraft und vieles mehr wurde erklärt. Im Anschluss konnten die Kinder die Experimente nachmachen. Mit Eifer bastelten sie Windräder, betrachteten durch Brillen die Farben des Lichtes, balancierten, lernten wie man Fingerabdrücke abnehmen kann und viel mehr. Zum Abschluss kam eine Studentin der Physik in den Kindergarten und experimentierte mit den Kindern. red