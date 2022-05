Das lizenzierte Glenn Miller Orchestra für Europa hat mehrere Anlässe, um auf große Jubiläumstour zu gehen. Wil Salden und seine Musiker feiern das 35-jährige Bestehen des Glenn Miller Orchestras. In dieser Zeit fanden 5000 Konzerte statt. Ein weiteres Jubiläum: Wil Salden feierte im Juni 2020 seinen 70. Geburtstag. Das Orchestra und die Vocalgroup "The Moonlight Serenaders" versetzen das Publikum am Donnerstag, 15. September, ab 19.30 Uhr im Regentenbau in Bad Kissingen zurück in die Zeit der 30er und 40er Jahre. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/ 80 48 444, und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter Kissingen-ticket@badkissingen.de. red/Foto: Danilo D'Auria