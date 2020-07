Groß und Klein

Woss ich nuch souch wollt, ... ... ganz gruoß rauskumm wolldn di Fussboalle ve "Germania Forchheim", noachdejm sa midd ann gruoßzüchichn Schponse ve di A-Klass bis zedi Kreisliecha aufgschdieng senn. Etz iss oabe dä Geldmooh ougschprunga, alla schdoarkn Schpille senn ougewandet unn zegoah di Altliecha mussd eischpring. Dou senn sa nadüelich richdich klaagemacht woahn - 508 Gejchndoore hoamm sa neigricht. In ann Schpill allaa hodd ije arme Doomoann 30 Moll hinde sich lang müssn. Dess dää nije es Gfraasch gricht hodd debei, iss fei a Wunne.

An gruoßn Brass muss sälle 35-jährich Schdugatte khoabt hou, walle auf an Barkploatz ann Be-Äm-Wee kozzaklaa schloah wollt, Schpiegl unn Scheim woahn scho hie. Di Bollizei hodd schnäll rausgricht, desses sei eings Audo woah. Ä hejt Zoff midd seine Dussi kho att unn musst sich oureagije, hoddes begründ ...

An ganz annen Gruund hodd dä Eibreche nei an Dööneloudn in di Näh venn Krooniche Boohuof khoatt: ann übegruoßn Hunge. In Vehäldnis zenn Sachschoudn, ann Dausnde, woah dä "Entwendungsschaden" oabe seh, seh klaa ...

Ann gruoßn Doscht hoamm di Deudschn in di Coroona-Kriesn gricht. Wall vill nümme gewisst hoamm, woss machn ve Loangweil, hoammsa gsuffn wie di Löche, dä Algaholvebrauch iss laud Äff-Dej bei 36 Berzend ve di Äwoachsna gschdieng ...

A gruoßa Hilf iss fües Wallafelse Freiboad, dessa di Roudiche Boudmassde midd eisetz könna. "Nobbi der Unendliche" hodd zamm midd sein Kollejng Jens Aanichkeit demonschdrijet, bein Ooschwimma sensa zamma neikhupft. A Maulvuoll Boudwasse wädde debei gschluckt hoamm, walle gemaat hodd "Man merkt einfach, dass die Chemie stimmt!". Ouwe ganz su sälbstluos woah sei "Zamm-Ärbettn" aa nije, wall ja seina Boudmassde wejchen zuua eichna Boad ärbetsluos senn unn ä iss frua, wenne sa erchnzwuu wengstns schtundnweis undebring khoo ...

In an klann Oohengsl ze di konschdiduierndn Siddzung hodd dä Krooniche Schtoadtroat di Groß-Sabine zen veddn Borchemassde gewähld. Hoammsa sällmoll vegässn auf di Doahchesordnung ze setzn. Fei nex fe unguut, Eue Schosch!