L ass dir mal keine grauen Haare wachsen!" Das sagt man gerne zu Leuten, die sich leicht mehr Gedanken machen, als eigentlich nötig. Sich den Kopf zerbrechen über etwas, was sie da oder dort gehört haben. Eine Sache mit sich herumtragen, für die sie keine Lösung finden. Über einen Ausweg rätseln.

Es wäre schon schön, wenn sich Sorgen einfach so wegdenken ließen. Aber so geht es nicht. In so einer Situation brauche ich jemanden zum Reden. Alleine kreise ich immer nur um mich selbst. Ich brauche jemanden, der mir ein Fenster aufmacht oder eine Tür.

In der Bibel findet sich dazu die schöne Geschichte von den Vögeln unter dem Himmel und den Lilien auf dem Feld. Jesus, könnte man sagen, lenkt meinen Blick um. Er zeigt mir Sorgenkrämer die Vögel, die nicht säen und nicht ernten, und doch vom himmlischen Vater bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und die Lilien auf dem Feld, die schöner gekleidet sind als der König Salomo. Sorge dich nicht!

Es ist also erlaubt, einem oder einer anderen von meinen Sorgen zu erzählen. Und man kann es sogar einmal damit versuchen, sich diesem Mann aus Nazareth anzuvertrauen, der so ein Gespür für menschliche Nöte hatte und so wunderwirkende Bilder und Geschichten zu erzählen wusste, dass viele Jahrzehnte später einer den Herzensrat geben konnte: "Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch." (1. Petrus 5,7)

Johannes Wagner-Friedrich, seit 1986 Pfarrer der evang.-luth. Kirche in Bayern, ist nach Jahren in der Gefängnisseelsorge seit 2003 wieder im Gemeindedienst in Bamberg-St.Stephan.