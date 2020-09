Im Kreise ihrer Familie feierte Anna Barthel am vergangenen Samstag in Lisberg ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin ist in der Nachbargemeinde Priesendorf geboren und aufgewachsen. Auch ihren Schulabschluss machte sie dort. Im August 1946 heiratete sie den gebürtigen Lisberger Josef Barthel und es folgte der Umzug nach Lisberg. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Leider verstarb ihr Ehemann bereits 2001. Die Jubilarin arbeitete in der Landwirtschaft und später in der Erba in Gaustadt. Im katholischen Frauenbund ist Anna Barthel langjähriges Mitglied. Ihren Lebensabend verbringt sie bei ihrer Tochter Gerda, dort ist sie in das Familienleben eingebunden. Gemeinsam mit ihr, Sohn Horst mit Ehegattin, den drei Enkelkindern und fünf Urenkeln feierte sie ihren Ehrentag. Die Glückwünsche der Gemeinde Lisberg überbrachte Bürgermeister Michael Bergrab, die des Landkreises Bamberg Landrat Johann Kalb. red