Bodo W. Klös und Heike und Klaus Metz stellen in der Galerie Späth, Wiesenstraße 22, in Coburg aus. Bodo W. Klös ist eine feste Größe in der Galerie Späth, heißt es in einer Pressemitteilung. Seine sinnlichen Graphiken haben seit Langem ihre Liebhaber in Coburg. Poesie, Humor und den Blick für das Besondere im Alltäglichen teilt er mit dem Bildhauer-Ehepaar Heike und Klaus Metz, das spontan der Einladung der Galerie zur Teilnahme an dieser Ausstellung folgt. Kunstfreunde und Sammler dürfen sich auf eine spannende Begegnung von Graphik und Skulptur freuen.

Die Ausstellungseröffnung wird im Beisein der Künstler morgen, Donnerstag, 3. Dezember, ab 18.30 Uhr stattfinden. Wegen der Covid-19-Regelungen greift die Galerie auf ein bereits bewährtes Hygienekonzept zurück: Im Außenbereich der Galerie werden bis 20.30 Uhr fortlaufend Videos über die Künstler und ihre Werke gezeigt. Die Ausstellungsräume mit den Exponaten sind von außen gut einsehbar und werden abwechselnd für jeweils maximal zehn Gäste (mit dem obligaten Mund- und Nasenschutz) zugänglich sein. Die Künstler und das Team der Galerie begleiten durch die Ausstellung. Nach der Eröffnung ist die Galerie montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.