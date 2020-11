Unbekannte beschmierten die Fassade der Fahrradhalle an der Herzog-Otto-Schule mit Graffiti und legten an mehreren Stellen auf den Pflastersteinen Feuer. Auch am nahegelegenen Skaterpark wurden Graffiti gesprüht und die dortigen Mülleimer sowie ein Tisch als Feuerstellen missbraucht. Am Meranier-Hallenbad wurde die rückwärtige Treppe zum Schulpausenhof mit schwarzer Farbe beschmiert und der Inhalt der Papiertonnen entzündet. Die Täter verursachten dadurch einen geschätzten Schaden von mindestens 1200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol