In der katholischen Pfarrei St. Michael Mainroth findet am Samstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr eine Vorabendmesse zu Allerheiligen statt. Am Sonntag, 1. November (Allerheiligen), findet um 14 Uhr ein Gottesdienst auf dem Friedhof in Mainroth ohne Kommunionausteilung statt. Familienangehörige sind willkommen, ihre Gräber aufzusuchen und von dort aus dem Gottesdienst beizuwohnen. Aufgrund der Corona-Lage wird darum gebeten, den vorgeschriebenen Abstand von eineinhalb Metern einzuhalten und bei Bedarf eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Pfarrer die Gräber segnen. Die Gläubigen werden gebeten, die coronabedingten Regelungen für Veranstaltungen im Freien zu beachten. Die Pfarrei weist nochmals darauf hin, dass es nötig ist, sich für alle Gottesdienste anzumelden. Das kann dienstags ab 14 Uhr telefonisch im Pfarrbüro unter Rufnummer 09229/586 oder bei Kirchenpfleger Karlheinz Kohles unter 09572/9958 geschehen. Diese Reglung gilt so lange, wie die Corona-Ampel auf "Rot" steht. red