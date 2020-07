Gottesdienste ziehen um

An diesem Wochenende haben die Verantwortlichen der Höchstadter St.-Georgs-Pfarrei alle Hände voll zu tun. Die Vorabendmesse am Samstag um 19 Uhr findet wie gewöhnlich in der Stadtpfarrkirche statt. Dabei wird der Kirchenchor erstmals unter der neuen Leiterin Sabine Hickmann singen, nachdem seit Mai die Proben nach den Maßgaben des Hygieneschutzkonzeptes für Chöre wieder aufgenommen wurden. Bereits um 17.30 Uhr beginnt auf dem Festplatz an den Kellern in Gremsdorf (Waldstraße) die Verabschiedung von Pfarrvikar Dominik Syga und Pastoralreferent Christian Lauger im Rahmen einer Vorabendmesse, teilt das Pfarramt mit.

Am Sonntag finden alle Gemeindegottesdienste um 8.30 Uhr, um 10.30 Uhr und um 19.30 Uhr an der Lourdesgrotte unter freiem Himmel statt. Grund dafür: Parallel dazu feiern in den beiden Vormittagsgottesdiensten die letzten beiden Gruppen der diesjährigen Erstkommunionkinder ihren Weißen Sonntag nach. An allen Julisonntagen begingen so die 60 Kinder der St.-Georgs-Pfarrei ihre Erstkommunion. Um 9.30 Uhr fängt in der Ailersbacher St.-Martins-Kirche der Kirchweihgottesdienst an. red