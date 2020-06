Gottesdienste und Konfirmationen

In der Kirchenvorstandssitzung wurde vom Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche Münnerstadt beschlossen, regelmäßige Gottesdienste wieder aufzunehmen. Ab Sonntag, 28. Juni. ist an jedem Sonntag um 9.30 Uhr Gottesdienst. Bei passendem Wetter findet am 5. Juli der Gottesdienst "open air" statt, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Die Gottesdienste sind ohne Abendmahl und dauern in der Regel nicht länger als 30 Minuten. Eine Voranmeldung ist nicht mehr nötig. Kirchenkaffee kann weiter nicht angeboten werden. Der jetzige Konfirmandenjahrgang feiert seine Konfirmation am 27. Juni 2021. Der Unterricht wird fortgesetzt. In diesem Schuljahr beginnt kein neuer Konfirmandenjahrgang, im Juli 2021 startet ein Doppeljahrgang, der am 26. Juni 2022 konfirmiert. Auch die Konfirmation der Franz-von-Prümmer Schule wurde um ein Jahr auf den 18. April 2021 verschoben . sek