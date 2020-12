In der Pfarrei Schney-Buch am Forst finden an Weihnachten Gottesdienste im Freien, in der Kirche und online statt. Folgendes ist für Heiligabend geplant: Schney, 15 Uhr, ökumenischer Gottesdienst für Groß und Klein. Anmeldung unter www.dekanat-michelau.de/Kirchengemeinden; 17 Uhr, Christvesper mit Diakon Marco Schindler in der St.-Maria-Kirche. Eine Anmeldung dazu wird dringend empfohlen; 19 Uhr, Christvesper mit Pfarrerin Tanja Vincent in der St.-Maria-Kirche. Anmeldung zur Christvesper im Pfarramt unter Telefonnummer 09571/8585 oder per Mail an pfarramt.schney@elkb.de; in Buch am Forst: 15 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein auf dem Sportplatz mit den beiden Raben Rudi und Jakob und einem Mitmach-Weihnachtsspiel für die ganze Gemeinde, 17 Uhr Christvesper in der Maria-Magdalenen-Kirche. Es gelten die bekannten Schutz-und Hygienemaßnahmen, die Gemeinde darf nicht mitsingen, es besteht durchgängig Maskenpflicht, die Heizung ist nur kurz an. Ab 24. Dezember wird ein Gottesdienst auf Youtube unter "Evangelische Kirchengemeinde Schney und Buch am Forst" eingestellt. red