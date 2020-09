Nachdem der Sommer sich langsam dem Ende zuneigt und das Wetter kühler wird, sollen die Gottesdienste in Adelsdorf wieder komplett in der Pfarrkirche gefeiert werden. Wie das Pfarramt mitteilt, sind dabei folgende Vorgaben zu beachten: Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist bis zum Platz zu tragen. Die Plätze für die Gottesdienstbesucher werden künftig eindeutig gekennzeichnet. Es wird darum gebeten, sich nur auf die ausgewiesenen Plätze zu setzen. Der Empfang der heiligen Kommunion ist weiterhin am Platz möglich. Wie in den vergangenen Monaten möchte man in der Pfarrkirche auch weiterhin auf ein Anmeldeverfahren verzichten. Deshalb werden, sobald alle Plätze belegt sind, gegebenenfalls kurzfristig Bänke in den Arcaden vor der Kirche aufgestellt und in der Folgewoche die Anzahl der Gottesdienste angepasst. red