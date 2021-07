Nach einer längeren, durch Corona bedingten Zwangspause finden nun wieder Gottesdienste am Rindhof statt, in den Sommermonaten im Freien. Der nächste Gottesdienst ist bereits am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr auf dem Platz vor der Kirche mit Pfarrer i.R. Albin Lieblein und Pfarrer i.R. Karl Ballweg. Musikalisch wird der Gottesdienst von Wolfgang Abschütz (Aubstadt) und Peter Kolb (Bad Königshofen) mitgestaltet, heißt es in einer Pressemeldung. sek