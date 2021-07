Münnerstadt 21.07.2021

Gottesdienste am Rindhof

Es finden wieder Gottesdienste am Rindhof statt, in den Sommermonaten im Freien. Der nächste Gottesdienst ist am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr auf dem Platz vor der Kirche mit Pfarrer i.R. Albin Lieble...