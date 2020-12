Weil die Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr nicht wie gewohnt gefeiert werden können, machte die Pfarrei verschiedene Angebote, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ähnlich wie an St. Martin wird von 14 bis 17 Uhr in der Pfarrkirche in Adelsdorf in Dauerschleife ein kurzer, kindgerechter Gottesdienst mit der Weihnachtsgeschichte zu sehen sein. Die Weihnachtsgottesdienste mit Krippenlegung im Freien (ohne Teilnehmerbeschränkung) finden um 16 Uhr im Pfarrgarten in Aisch sowie um 17.30 Uhr im Schlossgarten in Adelsdorf statt. Nur mit vorheriger Anmeldung kann an den Christmetten um 18 Uhr in Aisch (Uhrzeit geändert) und um 19.30 Uhr in Adelsdorf teilnehmen, für die Tonübertragung auf den Vorplatz ist keine Anmeldung erforderlich. Die Metten um 21.30 Uhr und 23.30 Uhr entfallen. Anmelden zur Christmette kann man sich telefonisch während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros. red