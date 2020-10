Etliche hundert Meter Kabel wurden durch die Wallfahrtsbasilika verlegt. Die Techniker kamen kräftig ins Schwitzen; ob fehlendes Tonsignal oder schlechte Verbindung, immer wieder traten neue Probleme auf. Aber am späten Nachmittag war es soweit, die Verbindung stand und der Gottesdienst konnte pünktlich aus der päpstlichen Basilika per Live-Stream übertragen werden.

Übertragungsvan vor der Tür

Das Material wurde im Übertragungswagen vor der Basilika geschnitten. "Der Gottesdienst zur traditionellen Dekanatswallfahrt wurde wegen der Einschränkungen durch Corona von TV Oberfranken per Live-Stream übertragen. Dass über 200 Gläubige des 2019 neu gegründeten katholischen Dekanats gemeinsam eine Fußwallfahrt nach Vierzehnheiligen unternehmen und anschließend in der Basilika dicht gedrängt einen gemeinsamen Festgottesdienst feiern, war daher undenkbar", erklärte Dekan Lars Lebhan.

Rund 50 Gläubige hatten sich im Vorfeld zu diesem Gottesdienst angemeldet, der unter dem Motto "Glauben verbindet" stattfand. "Wir knüpften mit dem Dekanat Coburg an die Tradition der Dekanatswallfahrt nach Vierzehnheiligen an. Aber was ist das Dekanat Coburg eigentlich?", fragte Rebhan.

Eine Antwort brachte das Zwiegespräch mit Burkhard Fath und Lorenz Freitag. Dabei ging es über die Neustrukturierung im Erzbistum. Die Gemeinden Coburg, Lichtenfels, Weismain, Seßlach, Marktgraitz, Rödental, Ebensfeld, Bad Staffelstein, Bad Rodach und Modschiedel gehören politisch zu den Landkreisen Lichtenfels und Coburg, aber kirchlich gehören sie zum Dekanat Coburg.

In seiner Predigt ging Dekan Rebhan auf die Erscheinungsgeschichte vom Christuskind und den 14 Nothelfern sowie auf die biblischen Erzählungen vom brennenden Dornbusch und der Heilung der kranken Frau durch Jesus ein. Unterschiedliche Geschichten, die zeigen: "Wir schöpfen doch immer wieder aus dem Reichtum unserer Glaubensgeschichte. Gott zeigt sich uns heute vielleicht auf andere Weise, nicht ganz so direkt oder unvermittelt. Aber er findet Wege, uns nahe zu kommen", so der Dekan. Gerd Klemenz