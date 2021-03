Kaum jemand kennt Vanuatu. Dabei kann das Land mit einigen Superlativen aufwarten und belegt in manchen Statistiken Platz eins. Es soll eines der letzten Paradiese der Erde sein, in dem die glücklichsten Menschen der Welt leben. Der Staat liegt im Pazifischen Ozean und besteht aus 83 Inseln, von denen 67 bewohnt sind. In der Kirche ist seit Mitte Februar eine Information zu Land und Menschen zu finden, die am Freitag im Mittelpunkt des Gottesdienstes zum Weltgebetstag stehen. Die Feier unter dem Titel "Worauf bauen wir?" beginnt um 19 Uhr in der Christuskirche statt. Ein Live-Stream ist unter www.neuenmarkt-evangelisch.de eingerichtet. Alternativ wird ab 19 Uhr ein zentraler Gottesdienst auf Bibel-TV übertragen. Päckchen für zuhause können im Pfarramt beantragt werden. red