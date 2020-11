Die evangelische Kirchengemeinde lädt morgen, Sonntag, um 18 in die Dreieinigkeitskirche zum "Gottesdienst anders" ein. Das Thema lautet "Gehorsam". Gehorsam ist eine sehr zwiespältige Grundhaltung, die das Leben und Denken vieler Menschen bewusst und unbewusst im persönlichen Umgang mit anderen, mit sich selbst und im gesellschaftlichen Umfeld prägt. Über einen nicht ganz einfachen Grundzug im Leben sucht der "Gottesdienst anders" in Texten und Worten, Musik und Gebet nach Antworten, wie mit diesem menschlichen Wesenszug umgegangen werden kann. Musikalisch ausgestaltet wird der Gottesdienst von Manuel Höppner an der Orgel und Peter Lachner, Gitarre und Gesang. Außerdem weist die evangelische Kirchengemeinde darauf hin, dass der ebenfalls am morgigen Sonntag um 10.15 Uhr stattfindende Gottesdienst zum Totensonntag nicht wie gewohnt in der Aussegnungshalle des städtischen Friedhofs, sondern in der Dreieinigkeitskirche stattfindet. red