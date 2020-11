Unter dem Motto "Zukunft OFF - Zukunft offen" feiern die evangelischen Kirchengemeinden Schney und Buch am Forst mit Dekanin Stefanie Ott-Frühwald und Pfarrerin Tanja Vincent in Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung im Dekanat Michelau, dem DGB und der katholischen Betriebsseelsorge am Mittwoch, 18. November, um 18 Uhr den sozialpolitischen Buß- und Bettagsgottesdienst in der St.-Maria-Kirche in Schney. In der aktuellen Situation ist Hoffnung wichtig, um durchhalten zu können, weil sich für viele die Frage stellt, was in der Zukunft für sie persönlich oder auch in unserer Gesellschaft möglich sein wird. In vielen Bereichen wurde die Gesellschaft ausgebremst, und das hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Dabei wird auch deutlich, was wirklich wichtig ist. Im Alten Testament erlebt der Prophet Jona ein Auf und Ab der Gefühle, als er der Stadt Ninive den Untergang ansagen soll - und doch kommt es ganz anders als erwartet. Was er damals zu sagen hatte, lohnt sich auch heute zu hören. Insbesondere der Bereich der Arbeitswelt mit den aktuellen Themen wie Kurzarbeit, Mitbestimmung auch in der Krise und Solidarität werden in den Blick und ins Gebet genommen. Der Gottesdienst wird mit Beichte, aber ohne Abendmahl gefeiert. Im Anschluss kann nicht zum traditionellen Imbiss eingeladen werden. Es gelten die Schutz- und Hygienemaßnahmen für Gottesdienste. Während der ganzen Zeit ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Heizung wird vor dem Gottesdienst abgestellt. Man kann eine Decke mitbringen oder eine der in der Kirche zur Verfügung gestellten Decken nutzen. red