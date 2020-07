Gottesdienst vor dem Schloss

Corona beeinflusst auch das kirchliche Leben und bewirkt neue Ideen. Dazu gehört, dass Gottesdienste und Eucharistiefeiern an verschiedenen Orten gefeiert werden.

Längst Gewohnheit ist, dass die Feiern im Freien innerhalb der katholischen Pfarreiengemeinschaft Ebern, Jesserndorf und Unterpreppach stattfinden. Dazu gehört Rentweinsdorf.

Freiherr und Freifrau von Rotenhan haben nun dankenswerterweise den Schlosspark geöffnet. Auch die Gläubigen der evangelischen Kirchengemeinde Rentweinsdorf haben sich angeschlossen. Pfarrer Pater Rudolf Theiler freute sich, mit Pfarrer Gerhard Barfuß rund 200 Gottesdienstbesucher im herrlichen Ambiente zu einem beeindruckenden Gottesdienst in ökumenischer Verbundenheit empfangen zu können. Eingeladen waren auch die Kinder zu einem Kindergottesdienst im Schlosshof. Die Tageslesung war dem Paulusbrief an die Römer entnommen. Darin heißt es: "Die Leiden der gegenwärtigen Zeit bedeuten nichts im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll." Pfarrer Gerhard Barfuß erinnerte in seiner Predigt an die Bedeutung und Notwendigkeit des Sonntags.