Gottesdienst unter Corona-Bedingungen

Wie überall in Bayern gab es seit Monaten auch in Hausen keinen Gottesdienst mehr. Pfarrvikar Michael Schmitt zelebrierte im Hof der Landratsamtsdienststelle in Hausen bei bestem Wetter einen ungewöhnlichen Sonntagsgottesdienst - unter Beachtung der Regeln zur Corona-Bekämpfung. Es gab feste Sitzplätze unter Einhaltung der Mindestabstände von 1,50 Metern, alle trugen außerdem den verbindlichen Mundschutz. Der Gottesdienst wurde schließlich begleitet von Louis Pörtner aus Kleinbrach am Keyboard. Pfarrvikar Schmitt, der mit Wirkung vom 1. September Pfarrer in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) wird, erbat in seiner Predigt, dass man in Zukunft von einer solchen Seuche verschont bleibe. Foto: Werner Eberth