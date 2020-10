Die Eucharistiefeier am Sonntag um 9 Uhr in der Oberkirche der Burg Feuerstein wird von Prof. Wolfgang Fleckenstein und Mitgliedern des Ikonenmalkurses der Landvolkshochschule und der katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Forchheim inhaltlich mitgestaltet. Dieser Kurs trifft sich seit 35 Jahren in der KLVHS Feuerstein und feiert dieses Jubiläum deshalb auch mit einer kleinen Ikonenausstellung in der Oberkirche der Burg Feuerstein. Sie wird nach dem Gottesdienst eröffnet und ist bis 17 Uhr für Besucher zugänglich. Zum ersten Mal sind dabei auch die beiden großen Ikonen von Peter Bauer und Jonas Fleckenstein zu sehen, die im Rahmen einer kleinen Feier am Freitag 16. Oktober, um 16 Uhr geweiht werden und später in der Turmkapelle der Burg Feuerstein ihren Platz finden sollen. Für Nachmittagsgäste ist das Kaffee der KLVHS ab 14 Uhr ebenfalls geöffnet. Die Seelsorge der Burg Feuerstein und die KEB Forchheim laden zu Gottesdienst und Ausstellung ein und freuen sich über interessierte Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt dazu ist frei. red