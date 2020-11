Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 15. November, zu zwei Gottesdiensten in die Christuskirche ein. Der Gottesdienst um 9.30 Uhr wird von Prädikantin Veronika Flierl gehalten und von Katharina Flierl (Gesang) und Thomas Meyer (Orgel) musikalisch ausgestaltet. Abends um 18.30 Uhr gestaltet Regionaljugendreferentin Judith Bär gemeinsam mit einem Team einen "Jamp-Time-Gottesdienst" in der Christuskirche. Dieser "jugendliche Gottesdienst" steht unter dem Motto "Stärker als ...". Er wird von der Gitarrengruppe der Christuskirche unter Leitung von Annette Boxdörfer mitgestaltet. Für beide Gottesdienste wird bis heute abend eine Anmeldung im evangelischen Pfarramt (Telefon 09572/1579 - Anrufbeantworter) erbeten. Außerdem werden - wie derzeit alle Gottesdienste am Sonntag - die beiden Gottesdienste per Livestream unter folgenden Links übertragen: Gottesdienst um 9.30 Uhr: youtu.be/dSGrJ19lhxE. Jamp-Time-Gottesdienst um 18.30 Uhr: youtu.be/AyPEKV3QO7Y. red