Am Sonntag, 28. Juni, findet um 17 Uhr ein Gottesdienst im Schlossgarten in Schney statt. Mitglieder der Kirchenband "Glasklar" machen dabei die Musik. Die beiden Söhne aus der Geschichte vom barmherzigen Vater werden in der Ansprache miteinander ins Gespräch kommen - ein neuer Blick auf die sehr bekannte Geschichte aus der Bibel. Für diesen Gottesdienst können alle die Fläche des Gartens ganz nutzen, so dass viele willkommen sind. Es sind aber auch hier die Hygienemaßnahmen zu beachten. Es wird eine Mund-Nasen-Bedeckung für die Wege bis zum Platz benötigt. Der Abstand von eineinhalb Metern zu den Nachbarn, die nicht aus der eigenen Hausgemeinschaft sind, ist einzuhalten. Ein Team ist vor Ort, um dabei zu unterstützen. red