Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim feiert am Sonntag, 27. September, die siebte Kirchweihe der Matthäuskirche in Buttenheim. Die Gemeinde lädt zum Festgottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrerin Mirjam Elsel und Pfarrer Eckhard Mattke ein. Bei regenfreiem Wetter wird der Gottesdienst im Garten an der Matthäuskirche gehalten, ansonsten mit begrenzter Platzzahl in der Kirche. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Jugendband der Kirchengemeinde. Die Matthäuskirche ist eine der jüngsten Kirchenbauten im Kirchenkreis Bayreuth. Die von Architekt Christoph Gatz entworfene Kirche mit ihrer auffälligen Kupferverkleidung ist seit sechs Jahren ein Ort der Begegnung von ganz unterschiedlichen Menschen. Der lichtdurchflutete Innenraum ist multifunktional angelegt und dient der Gemeinde als Gottesdienstraum und Gemeindesaal. Um 15 Uhr sind alle Familien zu einem Gottesdienst für Groß und Klein in den Garten der Matthäuskirche eingeladen. Unter dem Motto "Seht die Äpfel an den Bäumen ..." werden im Gottesdienst auch die Äpfel im Streuobstgarten geerntet. Es wird gebeten, eine eigene Picknickdecke, Schneidemesser und -brettchen mitzubringen. red