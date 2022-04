Machtilshausen 30.03.2022

Gottesdienst: Änderung der Uhrzeit

Unter dem Motto "Nur wer sich wandelt, bleibt sich treu!" findet ein etwas anderer Gottesdienst in der Fastenzeit am Sonntag, 3. April, in der Kirche in Machtilshausen statt. Das Thema lautet "Im...