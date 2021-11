Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense lädt heute ab 19 Uhr zu einem Online-Vortrag ein. Unter dem Titel "Gottesburgen und neue Dome" referiert der Kunsthistoriker Robert Schäfer aus Hirschaid (Bild) über den Kirchenbau in Oberfranken zwischen 1918 und 1945. Zwischen den Weltkriegen entstanden in der Region zahlreiche Kirchenbauten, die die Spannungen in der damaligen Sakralarchitektur anschaulich widerspiegeln. Moderne Strömungen konkurrierten mit den traditionellen Architekturvorstellungen, die Ideen des Späthistorismus und des Heimatschutzstils trafen auf die kühnen Visionen des Expressionismus. Der Vortrag skizziert die wichtigsten Entwicklungslinien der Sakralarchitektur der Zwischenkriegsjahre am Beispiel Oberfrankens. Der Vortrag ist öffentlich, kostenfrei und ohne Voranmeldung zugänglich. Die Zugangsdaten sind auf der Homepage des Colloquium Historicum Wirsbergense angegeben, zu finden unter der Rubrik Termin (www.chw-franken.de). red